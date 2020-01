Sportmediaset – Testa a testa per Viña: il Palmeiras alza l’offerta

Calciomercato Milan | Fino all’ultimo i rossoneri dovranno contendere Matias Viña al Palmeiras. I brasiliani stanno tentando il colpaccio.

Il Milan tenta un colpo in extremis per rimpolpare la difesa. In particolare la corsia sinistra, dopo la partenza ormai sicura di Ricardo Rodriguez.

Mentre lo svizzero è in Olanda per firmare con il PSV Eindhoven, il club rossonero sta continuando a trattare per Matìas Viña, terzino uruguayano in forza al Nacional di Montevideo. Un calciatore di cui si parla un gran bene e che, secondo alcune recenti indiscrezioni, verrebbe al Milan anche a piedi.

Un acquisto, quello di Viña, che al momento è minato da un solo fattore: la concorrenza del Palmeiras. Il noto club brasiliano è intenzionato a strappare alla concorrenza il cartellino del laterale classe ’97.

Secondo le ultime di Claudio Raimondi di Sportmediaset, il testa a testa si fa sempre più duro. Infatti il Palmeiras avrebbe poco fa alzato l’offerta per il 70% del cartellino di Viña a 7 milioni di euro. Dunque una proposta ricca ed immediata che fa tentennare seriamente le resistenze del Nacional.

Il Milan stamattina aveva fatto pervenire in Uruguay una proposta di prestito da 1,5 milioni con diritto/obbligo di riscatto fissato a circa 6 milioni per l’intero cartellino del terzino. Se fosse per Viña non ci sarebbero dubbi in favore del club rossonero. Ma il rilancio del Palmeiras potrebbe essere un forte ostacolo.

