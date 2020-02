Milan, domani a Milanello presentazione per Saelemaekers

Domani il Milan presenta ufficialmente in conferenza stampa Alexis Saelemaekers, 20enne esterno belga arrivato dall’Anderlecht nell’ultimo calciomercato.

Alexis Saelemaekers è stato ufficializzato dal Milan il 31 gennaio e ieri contro il Verona ha già esordito. Il laterale destro proveniente dall’Anderlecht è entrato nel secondo tempo in sostituzione di Davide Calabria.

Il 20enne belga ha messo in campo una prestazione di personalità, pur non rendendosi protagonista di acuti particolari. In ogni caso, la sua prova rimane incoraggiante per il futuro. Stefano Pioli con lui può avere più opzioni di formazione, dato che il ragazzo è duttile tatticamente e può giocare sia terzino destro che esterno di centrocampo/attacco a destra o anche a sinistra.

In questi giorni non c’è stato tempo per la presentazione ufficiale di Saelemaekers, che sosterrà la conferenza stampa domani a Milanello alle ore 12:30. Sarà interessante sentire le dichiarazioni del giocatore sul suo trasferimento in maglia rossonera. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sull’app AC Milan.

Con lui avrebbe dovuto esserci anche Antonee Robinson, che era arrivato in Italia per firmare con il Milan e invece ha dovuto tornare al Wigan per un problema legato alle visite mediche. Erano stati richiesti controlli ulteriori e non c’era il tempo per effettuarli, quindi il terzino sinistro 22enne è rientrato in Inghilterra. In rossonero è tornato Diego Laxalt, che ha trascorso la prima metà di stagione in prestito al Torino.

