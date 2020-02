Dinamo Zagabria, Mamic: “Dani Olmo non voleva giocare in Italia”

Zoran Mamic, direttore sportivo della Dinamo Zagabria, ha parlato del trasferimento di Dani Olmo al Lipsia. Il talento spagnolo interessava anche al Milan, che ci ha provato senza successo.

Dani Olmo è stato accostato a lungo al Milan, ma alla fine si è trasferito a Lipsia. C’è stato un tentativo da parte di Zvonimir Boban di prendere il talento affermatosi nella Dinamo Zagabria, però non ha avuto successo.

Il club tedesco ha deciso di investire circa 30 milioni di euro, bonus compresi, e ha garantito a quello croato anche il 20% del ricavato della futura rivendita. Un’operazione economicamente importante e che il Milan non poteva permettersi nel calciomercato di gennaio. Senza dimenticare le commissioni agli agenti. Infatti, la dirigenza rossonera ha lavorato più in ottica estiva che per l’immediato.

Leggi anche -> Verso Inter-Milan: incertezza sulla presenza di Conti

Dani Olmo ha preferito la Bundesliga a Serie A e Premier League

Zoran Mamic, direttore sportivo della Dinamo Zagabria, ha parlato a Sportske del trasferimento di Dani Olmo. Queste le sue parole: «Avremmo potuto fare sicuramente di più, ma non è stata solamente una nostra decisione. Avremmo potuto dirgli che non eravamo d’accordo col suo trasferimento al Lipsia, però non sarebbe stato giusto per lui. Non abbiamo creato problemi, seppur ci fossero offerte più ricche. Comunque è stato un grande affare, i bonus sono realistici e c’è il 20% sulla rivendita futura».

Il dirigente croato spiega che l’ex giocatore del Barcellona ha voluto fortemente il passaggio nel Lipsia, respingendo altre proposte: «Dani non voleva andare in Italia e Inghilterra. Ha insistito sul Lipsia. Se avessimo avuto ancora un giorno o due, probabilmente lo avremmo ceduto al Bayern Monaco. Ma lui voleva il Lipsia, era attirato da questa opzione e l’abbiamo rispettato».

Mamic ha confermato che il Bayern Monaco si era inserito su Olmo, il quale però ha voluto fortemente trasferirsi nella squadra di proprietà della Red Bull. Il Lipsia è in lotta per il titolo in Bundesliga e partecipa alla Champions League. Una realtà in continua crescita e che ha attratto molto il talento spagnolo.

Leggi anche -> Saelemaekers: “Un sogno essere al Milan, convincerò chi ha dubbi”