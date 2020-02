Daniel Maldini, momento d’oro: dopo l’esordio, ecco l’Under 21

Dopo la Serie A Daniel Maldini prova a conquistarsi spazio anche nella Nazionale Under-21 italiana, con un futuro da protagonista.

L’esordio di Daniel Maldini con la maglia del Milan in Serie A è stata una delle situazioni più affascinanti dell’ultimo turno di campionato.

La stirpe storica dei Maldini prosegue. Una bella notizia per i nostalgici, ma anche per il futuro del club. Infatti il classe 2001 Daniel pare avere tutte le stimmate per diventare un grande talento, o quanto meno un calciatore da massima serie.

Maldini dopo il debutto nel grande calcio può puntare ancora in alto. La sua ascesa sportiva potrebbe continuare in azzurro: infatti la Nazionale italiana Under 21 lo ha messo nel mirino, come ammesso oggi a Sky Sport dal commissario tecnico Paolo Nicolato.

“Daniel Maldini lo conosciamo bene, lo seguiamo. Sappiamo che è un calciatore di grande prospettiva, un talento. Contenti che un allenatore bravo come Pioli lo abbia lanciato in Serie A”.

Il prossimo step sarà probabilmente uno spazio nell’Under-21, che dovrà rinnovarsi puntando sui cosiddetti ‘millennials‘. La speranza dei tifosi del Milan è che il figlio d’arte mantenga nel più breve tempo possibile le aspettative e le ottime dicerie su di lui.

