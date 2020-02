Sportmediaset – Milan al completo per il derby: Leao affiancherà Ibrahimovic

Le ultime news in casa rossonera in vista del derby: continuano le prove di formazione di Stefano Pioli per sfidare l’Inter.

Si avvicina a grandi passi l’impegno di domenica tanto atteso. Il derby Inter-Milan, big match della 23.a giornata di Serie A.

Tutta l’attenzione a Milanello è in direzione Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese del Milan lavora ancora in modo differenziato, per non rischiare ricadute al polpaccio dopo i recenti fastidi. Ma la sua presenza nel derby appare ormai scontata.

La redazione di Sportmediaset è sicura: Ibra ci sarà contro l’Inter, tornerà a guidare l’attacco e riaccenderà una sfida sempre aperta con la sua ex squadra. L’ultima volta che Ibrahimovic ha affrontato i nerazzurri in un derby, nel maggio 2012, realizzò una splendida doppietta però inutile ai fini del risultato.

Non solo Ibrahimovic: Stefano Pioli ritrova il gruppo al completo in vista del derby. A disposizione Ismael Bennacer, dopo la squalifica scontata domenica scorsa, ma anche Simon Kjaer che si gioca il posto al centro della difesa con Musacchio.

Intanto in attacco il Milan ha le idee chiare: Rafael Leao sarà la spalla di Ibrahimovic. Il portoghese, deludente come prima punta, tornerà a ruotare attorno al numero 21, in una posizione più consona alle sue qualità. Panchina inizialmente per Ante Rebic, calciatore che sembra determinante più da subentrato che da titolare.

