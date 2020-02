Svincolati, da Cavani a Mertens: la top 11 dei parametri zero

Il Milan potrebbe attingere dal mercato degli svincolati. Tante occasioni, da Mertens a Giroud, da Matic a Thiago Silva

Non solo più giovani. Come dimostra l’acquisto di Zlatan Ibrahimovic, la politica del Milan è cambiata. La società è dunque pronta ad accogliere in rosa nuovi calciatori non proprio giovanissimi ma in grado di dare un importante contributo alla causa rossonera. Il Milan potrà così dare uno sguardo alla lunga lista dei calciatori che a giugno saranno svincolati. Molti nomi, per via delle altissime richieste, sono davvero impossibile da raggiungere ma ce ne sono tanti altri che potrebbero davvero fare la fortuna dei rossoneri.

Gli attaccanti svincolati

Dando uno sguardo all’attacco il primo nome è quello ovviamente di Edison Cavani. Il bomber uruguaiano non rinnoverà il contratto che lo lega al Psg e le big del calcio europeo sognano il grande colpo: oggi guadagna più di un milioni di euro al mese, davvero troppo per le casse rossonere. Più facile arrivare a Dries Mertens, che non continuerà la sua avventura con il Napoli. Gli azzurri ci stanno provando ma il belga sta ascoltando anche altre offerte: la voglia è quella di continuare a giocare in Serie A. Il Milan ci ha pensato a gennaio, in alternativa a Ibrahimovic, ma in estate potrebbe esserci l’esigenza di rifare l’attacco e un profilo come Mertens, da affiancare magari proprio allo svedese, sarebbe davvero perfetto.

Tornando a guardare all’estero, in casa Chelsea non mancano le occasioni. Willian, Giroud e Pedro si liberano a giugno: tre occasioni da cogliere al volo per aggiungere in rosa classe, esperienza e gol. Altro cartellino appetibile e proveniente dalla Premier League è quello di Ryan Fraser. L’esterno del Bournemouth è tra i più giovani, essendo un classe 1994 ma piace tanto in Inghilterra.

Occasioni a centrocampo e in difesa

Anche spostandoci in altri ruoli non mancano le occasioni. Tra i centrocampisti, a giugno tornerà nuovamente di moda, c’è il nome di Matic, che a gennaio è stato accostato con insistenza al Milan. Futuro tutto da scrivere anche per Matuidi, che non ha ancora rinnovato con la Juventus. Ancora un altro giocatore d’esperienza che potrebbe far comodo per la crescita di elementi giovani e di talento come Bennacer.

In difesa, come vi abbiamo raccontato, c’è da tenere d’occhio la situazione legata al rinnovo ti Thiago Silva che potrebbe non firmare con il Psg, diventando dunque un’opportunità concreta per il Milan. Situazione simile per Vertonghen, che potrebbe lasciare il Tottenham a giugno. In casa Psg si può trovare anche il giusto terzino: sia Kurzawa che Meunier, infatti, andranno in scadenza. Soprattutto quest’ultimo può tornare di moda se Conti e Calabria dovessero continuare a deludere.

