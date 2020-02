Zaracho, il Milan fa sul serio: i dettagli dell’offerta

Calciomercato Milan | I rossoneri fanno sul serio per l’argentino Zaracho. Il centrocampista del Racing Avellaneda continua ad essere un obiettivo di Maldini e Boban.

Il Milan fa sul serio per uno dei talenti più interessanti del calcio argentino. Segnali molto positivi in direzione di Matìas Zaracho.

Si tratta di un centrocampista offensivo, che sa giocare anche da esterno d’attacco, in forza al Racing Avellaneda. La stessa squadra in cui militava Lautaro prima del trasferimento all’Inter.

Zaracho è un classe ’98 che è da tempo nel mirino del Milan. I talent-scout rossoneri hanno puntato questo profilo sudamericano che potrebbe seriamente diventare un ‘crack’ per la sessione estiva 2020.

Calciomercato Milan, pronti 15 milioni per Zaracho

Il portale argentino Fichajes.com è sicuro del prossimo assalto del Milan per Zaracho. Il centrocampista sarà un sicuro obiettivo delle prossime settimane ed i rossoneri stanno preparando la proposta giusta.

Si tratta di un’offerta da 15 milioni di euro per il cartellino del talento del Racing Club. Una proposta allettante e piuttosto onerosa per un calciatore che ancora non appare molto noto e riconosciuto nel calcio europeo.

Si parla di un assalto in estate di Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Un profilo molto simile per caratteristiche a quello di Hakan Calhanoglu, ma con un talento innato che fa presagire un futuro davvero luminoso.

Zaracho è elemento ideale per il 4-2-3-1. Se dovesse cambiare modulo, la squadra di Pioli potrebbe puntare proprio sul 22enne argentino come vertice alto del centrocampo.

