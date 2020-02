Inter-Milan, probabili formazioni: confermato Ibrahimovic, torna Conti 

Probabili formazioni Inter-Milan: le ultimissime in vista della stracittadina. C’è Christian Eriksen per Antonio conte, confermata la presenza di Zlatan Ibrahimovic.

Inter-Milan, -1 alla gara dell’anno. Dopo cinque vittorie consecutive e un pareggio piuttosto amaro col Verona, ora arriva il grande esame di maturità per il Diavolo di Stefano Pioli. E giungerà con il miglior alunno della classe: Zlatan Ibrahimovic, il quale ha recuperato ampiamente dai malanni degli ultimi giorni.

La formazione dell’Inter

3-5-1-1 per Antonio Conte. Tra i pali, secondo La Gazzetta dello Sport, tutto lascia pensare a Daniele Padelli e non Samir Handanovic che non dovrebbe aver recuperato del tutto per il problema alla mano. Confermato il terzetto difensivo composto da Diego Godín, Stefan de Vrij e Milan Skriniar.

A centrocampo, con Marcelo Brozovic in cabina di regia e Niccolò Barella e Matias Vecino ai suoi lati, ci saranno Antonio Candreva e Ashley Young sulle fasce. La novità rispetto alle ultime ore è Christian Eriksen, il quale agirà sulla trequarti alle spalle di Romelu Lukaku.

La probabile formazione dell’Inter: Handanovic; Godín, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku

La formazione del Milan

Classico 4-4-2 per i rossoneri, anche se sullo sfondo Pioli valuta un inedito 4-2-3-1. Con Gianluigi Donnarumma in porta, la linea difensiva vedrà Andrea Conti, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez. Sulle fasce, a centrocampo, agiranno invece Samuel Castillejo e Hakan Calhanoglu con Frank Kessie e Ismael Bennacer al centro. In attacco confermato in tandem ormai classico composto da Ibrahimovic e Rafael Leão.

La probabile formazione del Milan: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leão

Inzaghi consiglia Ibrahimovic: “Resta e prendi la 9”