Milan, Krunic: “Dispiace non poter aiutare i miei compagni”

Krunic manda un messaggio ai tifosi sul suo infortunio su Instagram con un post. Ecco le parole del centrocampista.

Nel pomeriggio è arrivata una notizia negativa per Stefano Pioli in vista del derby. Rade Krunic infatti si è infortunato e c’è il rischio che rimarrà fuori dai campi per più di un mese.

Il centrocampista bosniaco è intervenuto poco fa sul suo profilo Instagram per mandare un messaggio ai tifosi. Ecco le sue dichiarazioni: “Mi dispiace molto di non poter aiutare i miei compagni di squadra nelle prossime partite. Grazie a tutti per il vostro supporto. Ci vediamo presto“. Fra un mese sono fissati i controlli, quindi è probabile che ci vorrà ancora più tempo per rivederlo in campo.

Le alternative a Krunic

Il Milan adesso ha un problema a centrocampo. Bennacer e Kessie sono i titolari e giocheranno anche domani sera contro l’Inter; l’algerino rientra dopo la squalifica che gli ha fatto saltare l’Hellas Verona. In panchina c’è Lucas Biglia, recuperato da pochi giorni dopo un infortunio lungo un mese. Il problema però è che l’argentino non è abituato a giocare in un centrocampo a quattro. L’ex Lazio infatti preferisce da sempre il ruolo di regista nella mediana a tre, zona di campo ricoperta da sempre in carriera.

L’assenza di Krunic, che veniva da un periodo positivo, è quindi molto pesante per il Milan. Ecco perché è una perdita importante. Il boniaco, arrivato in estate dall’Empoli per circa 8 milioni, garantiva quantità e qualità al centrocampo. Nelle ultime settimane, con il passaggio al 4-4-2, stava giocando spesso di recente. Adesso invece bisogna fare i conti con un’assenza pesnate. Bennacer e Kessie in questo momento sono le uniche garanzie del Milan in quel ruolo e devono fare un grosso sforzo. Ricordiamo che dopo il derby di domani a San Siro arriva la Juventus per la Coppa Italia.