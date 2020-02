Classifica Serie A aggiornata dopo Inter-Milan – FOTO

Come cambia la classifica dopo il derby di questa sera tra Inter e Milan, ultima gara della 23.a giornata di campionato.

Si è concluso poco fa il posticipo della 23.a giornata di Serie A. Ovvero il derby di San Siro tra Inter e Milan.

La vittoria interista per 4-2 muove inevitabilmente la classifica. In particolare quella dei nerazzurri, che agganciano la Juventus al primo posto e sognano da protagonisti la corsa Scudetto.

Il Milan resta a quota 32 punti, esattamente al decimo posto in classifica. Incredibile come in questa giornata di campionato abbiano perso tutte le ‘competitor’ dei rossoneri in quella zona di classifica: k.o. anche per Napoli, Parma e Cagliari.

Ne approfitta il Bologna, che dopo il successo sulla Roma sale a 33 punti e supera proprio i rossoneri. Milan ora lontano dieci punti dal quarto posto Champions.

