Romagnoli colpevole sul gol di De Vrij? Tifosi del Milan divisi

Si discute la prestazione di Alessio Romagnoli dopo il derby di ieri sera. Il match tra Inter e Milan di ieri ha avuto tanti alti e bassi.

Dopo 45 minuti il derby del Milan e di capitan Alessio Romagnoli sembrava una favola. Vantaggio di due reti, zero sofferenza sugli attacchi interisti e il miraggio di un successo che può cambiare la stagione.

Nella ripresa però tutto è cambiato, in peggio. L’Inter spronata da Antonio Conte ha demolito le speranze rossonere, andando a dominare e ribaltare il risultato, vincendo per 4-2.

Tra i colpevoli c’è anche Romagnoli. Passato da un primo tempo da leader insuperabile ad una ripresa giocata in ansia e sotto pressione. Con un cruccio: la marcatura considerata troppo ‘larga’ nei confronti di Stefan de Vrij in occasione della rete del 3-2 interista.

MILAN, SETTE PUNTI IN MENO RISPETTO ALL’ANNO SCORSO

I tifosi del Milan si sono letteralmente divisi nelle ultime ore, proprio nel giudicare la prestazione nel derby di Romagnoli.

Diversi supporter rossoneri, su Twitter e dintorni, hanno puntato il dito contro colui che dovrebbe comandare la difesa milanista. In particolare sul presunto errore che genera la rete di testa di De Vrij nel secondo tempo.

Dall mio visto Romagnoli non deve giocare per un po, e deve sostituirlo col un forte difensore centrale, forse lo abbiamo sopravvalutato, choe non e da Milan.. Forza Milan 🔴 ⚫

C’è però anche chi difende Romagnoli, autore di una prova comunque positiva a parte l’episodio incriminato. Non a caso nel primo tempo il Milan non aveva mai sofferto le avanzate interiste.

Dirò una cosa forte: dare le colpe a romagnoli per il terzo gol, vuol dire non capire nulla di calcio

Quelli che se la prendono con Romagnoli e Kjaer non li commento nemmeno, migliori in campo dopo Ibra. Ma questo succede quando guardi le partite col cellulare in mano per 80 minuti e poi vedi il replay del gol di de Vrij

— diohakan (@Diohakann) February 9, 2020