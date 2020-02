Maldini: “Bravo Pioli, non era facile. Programmeremo il futuro”

Paolo Maldini, nella sua intervista a Sky Sport, si è soffermato a parlare di Stefano Pioli. Parole di elogio per il tecnico e per il suo lavoro. Il dirigente esclude l’idea Rangnick per il Milan

Stefano Pioli è finito sulle prime pagine dei giornali in questi ultimi giorni. La pesante sconfitta contro l’Inter nel derby ha acceso le discussioni attorno al nome del tecnico: il suo futuro è tornato prepotentemente in bilico. Il Milan starebbe già pensando al dopo Pioli: tantissimi i nomi fatti in queste ultime ore. Sono tornati così di moda i profili di Luciano Spalletti, Massimiliano Allegri e Marcelino. Tutti e tre sondati in occasione dell’esonero di Marco Giampaolo.

Sono ancora liberi e pronti ad una nuova avventura ma Paolo Maldini, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha provato a gettare acqua sul fuoco, prendendo le difese di Pioli: “È stato molto bravo – ammette il dirigente rossonero – ereditando una situazione non facile. C’erano poche certezze, si è imposto e ha fatto crescere i giovani dando un’identità alla squadra. Noi abbiamo ancora una parte lunga di stagione per raggiungere i nostri obiettivi, poi ci siederemo a maggio con lui per programmare il prossimo anno”.

Parole che servono a tranquillizzare l’ambiente e lo stesso tecnico ma che lasciano aperte tutte le porte. Come sempre saranno i risultati a parlare e la sensazione è che solo attraverso una miracolosa qualificazione in Champions League l’ex Fiorentina potrebbe salvare la panchina.

Scartata l’idea Rangnick

In questi giorni, oltre ai nomi sopracitati, il profilo più accostato al Milan è stato quello di Ralf Rangnick. Il tedesco classe 1958 occupa il doppio ruolo, di Direttore Sportivo e allenatore, nel Lipsia che sta stupendo tutti. Un’idea che Paolo Maldini si sente di escludere totalmente: “Ho letto il suo nome – prosegue il dirigente rossonero – ma sinceramente in qualità del mio ruolo posso dire, con il dovuto rispetto, che non penso sia un profilo giusto da associare al Milan”.

