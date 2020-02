Coppa Italia, Milan-Juventus: le probabili formazioni a San Siro

Stefano Pioli e Maurizio Sarri hanno definito le proprie scelte di formazione per Milan-Juventus di Coppa Italia. Ecco i probabili schieramenti del match di oggi.

Stasera a San Siro va in scena Milan-Juventus, match d’andata delle semifinali di Coppa Italia 2019/2020. Allo stadio ci saranno oltre 70 mila tifosi, dunque un’atmosfera fantastica.

I rossoneri sono reduce dalla deludente sconfitta nel derby contro l’Inter. Dopo il doppio vantaggio del primo tempo, nella ripresa la squadra di Stefano Pioli si è fatta rimontare e sorpassare perdendo 4-2. Invece i bianconeri vengono dal k.o. in trasferta contro l’Hellas Verona. Entrambe le formazioni hanno voglia di riscatto stasera.

Pioli conferma 4-2-3-1, novità Calabria in difesa

Per il Milan andare avanti in Coppa Italia è importante per accedere alla prossima Europa League. Chi vince il trofeo, si qualifica direttamente alla fase a gironi. Pioli schiera la migliore squadra possibile, confermando il modulo 4-2-3-1 utilizzato già contro l’Inter.

In porta Gianluigi Donnarumma, ovviamente. In difesa la novità Davide Calabria a causa della squalifica di Andrea Conti. Lui a destra, mentre a sinistra giocherà il titolarissimo Theo Hernandez. Al centro ancora la coppia Kjaer-Romagnoli, mentre Mateo Musacchio dovrebbe accomodarsi in panchina.

Mediana con Franck Kessie e Ismael Bennacer. Sulle fasce offensive Samuel Castillejo a destra e Ante Rebic a sinistra. Hakan Calhanoglu trequartista e Zlatan Ibrahimovic unica punta. Praticamente la stessa formazione vista domenica sera.

La Juventus risponderà con un 4-3-1-2. Tra i pali ci sarà Gianluigi Buffon protetto dal quartetto difensivo De Sciglio-De Ligt-Bonucci-Alex Sandro. A centrocampo Miralem Pjanic in regia con Rodrigo Bentancur (in vantaggio su Adrien Rabiot) e Blaise Matuidi mezzali. Sulla trequarti agirà Aaron Ramsey, che supporterà i due attaccanti Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Panchina per Gonzalo Higuain, salvo sorprese.

COPPA ITALIA, MILAN-JUVENTUS: PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Juventus (4-3-1-2) – Buffon; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur (Rabiot), Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

