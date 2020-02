Gol Lukaku, Pepe punge: “Non lo marca mica Nesta o Maldini”

Pepe, ospite al programma Tiki Tika, punge l’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku. L’ex Juventus non si esalta davanti ai numeri del centravanti

Romelu Lukaku è stato tra i protagonisti dell’ultimo derby di Milano. L’attaccante, nonostante una prova non proprio esaltante, alla fine è riuscito a trovare la rete contro il Milan, mantenendo alta la sua media realizzativa. In 31 apparizioni sono, infatti, già 21 i centri totali ma il belga continua a far discutere. Le critiche più aspre lo accusano di mostrarsi grande con le piccole e piccolo con le grandi. In campionato, in forza a questa tesi, si nota come l’ex Manchester United non sia andato a segno né contro la Juventus né contro la Lazio. In Champions League solo 2 centri, uno contro lo Slavia Praga e un altro contro il Barcellona, presentatosi a Milano con le riserve.

Sembra essere di questa idea anche Simone Pepe. L’ex calciatore della Juventus, ospite al programma ‘Tiki Taka’ non ha usato troppi giri di parole per descrivere la stagione di Lukaku: “Romelu sta facendo bene ma ora ci sono tutte cose positive, è stato voluto da Conte ed al centro del progetto – afferma – ma oggi non lo marcano i Nesta, Maldini, i Cannavaro, c’è da dire anche questo”.

