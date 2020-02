Mancini: “Milan, riparti dal primo tempo del derby. Ibrahimovic campione”

Le parole di Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, sul Milan di oggi e su Zlatan Ibrahimovic.

Oggi la Gazzetta dello Sport ha intervistato in esclusiva il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini, a quattro mesi dall’inizio degli attesissimi Europei 2020.

Mancini ha parlato non solo della sua Nazionale, ma anche delle varie squadre del campionato italiano. Interessanti le parole del ‘Mancio’ nei riguardi del Milan, squadra che lui stesso sta seguendo anche per visionare i vari Donnarumma, Romagnoli e Conti, calciatori in orbita azzurra.

Mancini ha dato un consiglio al Milan: “Ha giocatori validi e sta migliorando anno dopo anno. Non sono dell’idea che in ogni stagione si debbano vendere i giocatori per cercarne altri: in questo modo una squadra non può avere una base solida. Nel loro caso si deve ripartire dal primo tempo giocato contro l’Inter”.

Impossibile non dare un giudizio su Zlatan Ibrahimovic, calciatore del Milan che Mancini ha guidato nell’Inter dal 2006 al 2008: “È un grande campione. Ha la sua età, ma quando gioca lo sa fare ancora molto bene. Credo che lui sia stato in assoluto uno dei giocatori migliori al mondo”.

