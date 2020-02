Milan-Juventus, le formazioni ufficiali: torna Calabria, c’è Ibra

E’ tutto pronto per la semifinale di andata di Coppa Italia, che opporrà il Milan alla Juventus. Ecco le formazioni ufficiali scelte da Stefano Pioli e Maurizio Sarri

Milan e Juventus si apprestano a scendere in campo per la semifinale di andata di Coppa Italia, che andrà in scena alle 20.45 a San Siro. Stadio tutto esaurito per l’occasione con Stefano Pioli e Maurizio Sarri chiamati a rialzare la testa dopo i pesanti ko subiti rispettivamente contro Inter e Verona. A guidare i rossoneri ci sarà ancora una volta Zlatan Ibrahimovic, pronto a sfidare Cristiano Ronaldo. Confermato il modulo 4-2-3-1 per il Milan, che sarà opposto al 4-3-3 della Juventus.

Milan-Juventus, le formazioni ufficiali

Tutto confermato, Stefano Pioli ha deciso di puntare sulla squadra che tanto bene ha fatto nel primo tempo del derby. L’unica variante è rappresentata da Davide Calabria, che ritrova una maglia da titolare per via della squalifica di Andrea Conti. Calhanoglu schierato ancora da vero 10 alle spalle di Zlatan Ibrahimovic nel 4-2-3-1.

Maurizio Sarri per l’occasione ha deciso di affidarsi alla formazione tipo, rilanciando però De Sciglio dietro e spostando in avanti Cuadrado nel tridente offensivo insieme a Cristiano Ronaldo e Dybala.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

JUVE (4-3-3): Buffon; De Sciglio, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo

