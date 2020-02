Milan-Juventus, Massara: “Futuro Ibra? Decide lui”

Prima del calcio d’inizio di Milan-Juventus, match valevole per la semifinale di Coppa Italia, ha parlato il ds Massara: focus su Ibrahimovic e il suo futuro

E’ tutto pronto per Milan-Juventus, match valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia. Prima del calcio d’inizio del match ha parlato Massara: “È una partita importante – ammette il ds rossonero ai microfoni di ‘Rai Sport’ – una competizione che ci interessa molto. Dobbiamo cercare di raggiungere la finale. Teniamo alla coppa e vogliamo andare avanti, consapevoli che si tratta di una partita che si gioca in due atti. Stasera dobbiamo fare una prestazione in linea con quella del derby ma con un risultato diverso”.

Il direttore sportivo ha parlato anche della corsa europea. Il Milan può raggiungere le coppe attraverso il campionato o vincendo la Coppa Italia: “Le partite saranno tutte importanti da qui alla fine – prosegue Massara – Questa è una competizione diversa, ma abbiamo ancora tante partite da giocare in campionato. Siamo in rimonta e vogliamo proseguire così”.

Nelle mani di Ibrahimovic

L’attaccante svedese ha firmato un contratto per soli sei mesi ma la speranza è che continui a vestire ancora il rossonero: “Sta facendo cose straordinarie – ha ammesso Massara – sarà una sua valutazione nel vedere come si sente e come vuole proseguire. Siamo felici di averlo con noi, è un campione che fa sempre la differenza”.

