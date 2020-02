Milan, sfuma il baby Antony: andrà all’Ajax

Calciomercato Milan | Il giovane talento brasiliano Antony passerà all’Ajax la prossima estate. Piaceva anche al club rossonero.

La scorsa estate i talent-scout del Milan hanno scovato un talento in Brasile, di cui si parla un gran bene.

Si tratta di Antony, esterno offensivo classe 2000. Gioca nel San Paolo e, durante la stagione attuale, il talentuoso calciatore paulista si è contraddistinto con ottime prestazioni. Oltre ad essere un punto fermo della Nazionale brasiliana Under 23.

Un calciatore dalle grandi potenzialità. Lo scrivevano in Brasile e lo confermavano anche i media europei specializzati nella caccia ai talenti sudamericani.

Peccato però che il Milan se lo sia lasciato sfumare. Il futuro di Antony sarà in Europa, ma lontano dall’Italia. Il ventenne fantasista giocherà nella prossima stagione con la maglia dell’Ajax, diventando così un vero e proprio nuovo punto di forza della giovane formazione olandese.

I ‘Lancieri’ hanno individuato in Antony il calciatore ideale per sostituire Hachim Ziyech. Il trequartista marocchino passerà al Chelsea a fine stagione, dunque l’Ajax per rimpiazzarlo ha scelto di puntare immediatamente sul baby esterno del San Paolo.

Nonostante Antony mesi fa avesse dichiarato di essere attratto dal Milan e dal calcio italiano, il suo primo approdo europeo sarà dunque la capitale olandese. Ma chissà se in futuro le strade del classe 2000 e del club rossonero potranno incrociarsi.

