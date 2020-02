Sky – Milan, Paquetà vicino alla Juventus nel mercato invernale

Lucas Paquetà poteva trasferirsi dal Milan alla Juventus nel calciomercato di gennaio, ma lo scambio con Federico Bernardeschi non si è concretizzato.

Lucas Paquetà questa sera torna titolare in Milan-Torino, una chance molto importante per lui. L’infortunio di Hakan Calhanoglu gli permette di poter giocare dall’inizio e dovrà sfruttare l’occasione.

Durante il calciomercato di gennaio ci sono state più indiscrezioni che davano il centrocampista brasiliano lontano da Milanello, ma nulla si è concretizzato. In un primo momento sembrava essere il PSG il club molto interessato a comprarlo. Leonardo, che lo aveva portato a Milano, pur stimandolo non ha avanzato offerte ritenute congrue al suo valore.

Successivamente è emersa una clamorosa ipotesi Juventus, che lo avrebbe scambiato con Federico Bernardeschi. Il giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport stasera ha confermato che Paquetà è stato vicino al trasferimento in bianconero. Nonostante le smentite delle parti, una trattativa c’è stata. Non è stato trovato un accordo e quindi i due giocatori non hanno cambiato squadra.

Vedremo se, con l’infortunio di Calhanoglu, adesso Paquetà saprà dimostrare di poter essere importante nel Milan. Purtroppo la sua stagione non è stata positiva finora. Contro il Torino ha una chance da sfruttare al meglio per provare a iniziare un nuovo capitolo della sua esperienza in maglia rossonera.

