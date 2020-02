SONDAGGIO – Pioli merita la conferma o no?

Nuovo sondaggio di MilanLive.it su Twitter: protagonista questa volta è Stefano Pioli, merita o no la conferma sulla panchina rossonera?

Solo una vittoria nelle ultime quattro partite, tra campionato e Coppa Italia, per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sono stati bloccati sul pari da Verona e Juventus, perso il derby, ritrovando il successo ieri sera contro il Torino. Non proprio un cammino esaltante ma il tecnico dei rossoneri ha ottenuto la vittoria personale più bella. Dopo il match contro la Juventus, che ha visto il Milan subire il gol dell’uno a uno nei secondi finali, Paolo Maldini ha preso la parola, esaltando Stefano Pioli, capace di ricompattare la squadra, dandole finalmente un gioco che le ha permesso di giocare alla pari contro i bianconeri e i nerazzurri.

Il sondaggio di MilanLive.it

#Pioli merita la conferma in ogni caso? — MilanLive.it (@MilanLiveIT) February 18, 2020

Non era facile trovare la quadratura del cerchio, l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha ovviamente dato una grossa mano ma come sempre, nel calcio, alla fine, contano soprattutto i risultati. Stefano Pioli ne è consapevole e dopo aver incassato i complimenti della dirigenza guarda al campo: servono le vittorie per accorciare il più possibile dall’Atalanta, distante oggi 10 punti. La sensazione è che solo la qualificazione alla prossima Champions League possa veramente salvare la panchina di Pioli ma non c’è nulla di certo.

I nomi fatti per la sua successione sono davvero tanti: dagli italiani Spalletti, Allegri e Inzaghi fino ad arrivare agli stranieri come Ralf Rangnick e Marcelino. Parecchi nomi ma nulla di concreto e caldo, a prova che il futuro di Pioli resta ad oggi tutto ancora da scrivere.

Noi di MilanLive.it passiamo, ancora una volta, la parola ai tifosi, ai quali chiediamo se Pioli merita la conferma o meno sulla panchina rossonera.

