Mercato Milan – Occhi in casa Roma: non solo Under

Il Milan pensa già all’estate. A meno di clamorosi colpi di scena, il progetto Elliott Management continuerà. Nuovi colpi giovani e qualche innesto di esperienza.

Paolo Maldini e Zvonimir Boban hanno mantenuto questa tendenza a gennaio con gli acquisti di Ibrahimovic, Begovic, Kjaer e Saelemaekers. I due dirigenti ragionano anche sulle mosse estive e, come scrive Sportmediaset, si guarda in casa Roma. Due giocatori piacciono particolarmente alla società Milan: uno è Cengiz Under, cercato già in estate, l’altro è Chris Smalling, che è di proprietà del Manchester United (in prestito secco alla Roma).

Calciomercato Milan, piace Smalling

Il futuro della Roma dipende da come andrà a finire questa stagione. Senza la Champions, le strategie del club potrebbero cambiare. Ecco perché, a differenza di gennaio, la dirigenza potrebbe aprire alla cessione di Under e lo stesso giocatore potrebbe chiedere di andar via. Un mese fa si parlava di scambio con Jesus Suso, che però è andato al Siviglia. Il Milan dovrebbe fare un’offerta. Che si dovrebbe aggirare sui 20 milioni.

Under è l’elemento giovane, di prospettiva e qualità che potrebbe interessare al Milan. Ma c’è anche la ricerca di un difensore centrale. Kjaer potrebbe essere riscattato, Musacchio invece sembra destinato all’addio. Il sogno è Thiago Silva ma Smalling è un’opzione concreta. A giugno tornerà al Manchester United che chiede 12-13 milioni per la cessione a titolo definitivo. L’inglese finora ha fatto molto bene, anche se nell’ultimo periodo il rendimento è calato. Inoltre, senza la Champions né l’Europa League, Smalling potrebbe pensare di non accettare.

