Milan, infortunato anche Saelemaekers: le ultime

Stefano Pioli non deve fare i conti solo con i problemi fisici di Simon Kjaer, Mateo Musacchio, Lucas Biglia e Hakan Calhanoglu. Da Milanello giunge notizia di un altro giocatore che ha accusato un infortunio.

Si tratta di Alexis Saelemaekers. Il 20enne esterno destro belga al termine dell’allenamento ha riportato trauma contusivo-distorsivo della caviglia sinistra. Domani verranno effettuati accertamenti per capire meglio la gravità del problema e i tempi di recupero. Sarebbe un vero peccato se il mister dovesse rinunciare a lui, che a partita in corso può essere un’arma utile per sostituire Samuel Castillejo.

Purtroppo la sfortuna sta colpendo il Milan in questo periodo. Più giocatori si stanno infortunando ed è venuto pure il turno dell’ultimo arrivato Saelemaekers. Domani conosceremo meglio le condizioni del giovane arrivato dall’Anderlecht nel corso dell’ultima sessione invernale del calciomercato.

