Calhanoglu c’è, il Milan sorride: la Fiorentina vittima preferita

Hakan Calhanoglu ha smaltito i problemi fisici e salvo nuove complicazioni scenderà in campo dal primo minuto contro la Fiorentina, sua vittima preferita.

Stefano Pioli e tutto il Milan possono sorridere. Contro la Fiorentina i rossoneri potranno contare nuovamente su Hakan Calhanoglu. Il turco, dopo i problemi accusati la scorsa settimana, che non gli hanno permesso di essere in campo contro il Torino, è tornato ad allenarsi in gruppo quest’oggi e si candida per una maglia da titolare contro i Viola.

Se non dovessero esserci ulteriori problemi fisici e sarà perfettamente integro, l’ex Bayer Leverkusen sarà certamente tra gli undici che Pioli deciderà di mandare in campo al Franchi. Da quando è arrivato, infatti, il tecnico italiano ha sempre puntato con forza sul numero 10.

Nuovo vita con Pioli

Hakan Calhanoglu con Pioli ha già ricoperto ben tre ruoli, dimostrando, ancora una volta la sua grande duttilità: è partito da attaccante esterno nel 4-3-3, per poi giocare come ala nel 4-4-2 ma la svolta, che lo ha riportato finalmente nella sua posizione preferita, è arrivata con il passaggio al 4-2-3-1.

Il nuovo modulo, che lo pone sulla trequarti dietro Zlatan Ibrahimovic, ne esalta le caratteristiche e dopo la prova di Paqueta, non proprio esaltante contro il Torino, non sembrano esserci dubbi in merito alla sua titolarità.

Come detto, il recupero di Hakan Calhanoglu è davvero importante e i numeri ci fanno ben sperare in vista della sfida contro la Fiorentina: la squadra viola, infatti, è la vittima preferita del turco nel massimo campionato. Ben tre gol e tre assist.

La prossima, inoltre, per il numero 10 sarà davvero una partita speciale: scendendo in campo Calhanoglu giocherà, infatti, la sua 200esima gara nei Top-5 campionati europei (88 con la maglia rossonera). Niente di meglio della Fiorentina, dunque, per festeggiare nel miglior modo possibile questo importante traguardo.

