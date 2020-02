Fiorentina-Milan, Pioli parla in conferenza stampa – LIVE

Alla vigilia di Fiorentina-Milan consueta conferenza stampa per Stefano Pioli a Milanello. Il mister ha parlato dopo l’allenamento di rifinitura.

La partita di domani a Firenze è molto importante per la squadra rossonera, reduce dalla ritrovata vittoria contro il Torino. I 3 punti sono fondamentali per continuare a coltivare l’obiettivo di qualificazione in Europa. Inoltre, c’è da vendicare la sconfitta dell’andata per 3-1 a San Siro, quando ancora c’era Marco Giampaolo in panchina.

Serie A, Pioli in conferenza stampa pre Fiorentina-Milan

Pioli a partire dalle 13:30 ha parlato presso la sala stampa di Milanello affrontando più temi attuali. Noi di MilanLive riportiamo le dichiarazioni del mister nel giorno che precede Fiorentina-Milan.

Si parte dal suo ritorno a Firenze: «Non mi è indifferente, è normale per ciò che ho vissuto lì. Ci è successo qualcosa che ti lascia dentro tanto. Dopo la tragedia di Astori abbiamo trasformato la situazione in positività, ricordando ciò che lui ha trasmesso».

Sulla partita: «Sarà difficile, dovremo dare il massimo. Loro sono un’ottima squadra e servirà determinazione».

Su Davide Astori: «E’ dentro di me. Ho avuto l’onore di conoscerlo. Penso sia contento che io sia venuto al Milan. Sono uscito migliorato dall’esperienza di Firenze, abbiamo dovuto gestire una situazione alla quale non eravamo preparati. Mai avrei voluto vivere quella situazione».

La situazione del Milan legata anche agli infortunati: «Ad avere problemi sono Duarte, Krunic, Biglia e Kjaer. Gli altri stanno bene, fisicamente e mentalmente. Si allenano bene e quando fai così le prestazioni arrivano. Dobbiamo migliorare la classifica, abbiamo fretta di progredire. Stiamo facendo bene e sappiamo che possiamo fare meglio. La Fiorentina ci farà lavorare tanto domani».

L’ambiente di Firenze con la nuova proprietà: «Ora c’è più entusiasmo e convinzione. Servirà una prestazione da Milan per vincere».

Le voci sul suo futuro: «Abbiamo appena detto che la squadra si allena bene, si respira un’aria molto positiva. Siamo compatti, pensiamo al presente per costruire il futuro. Non abbiamo tempo e necessità di spendere energie sulle cose che non possiamo determinare. Il resto non ci riguarda».

Zlatan Ibrahimovic come stimolo: «Avere un esempio di tanta determinazione, ambizione perfezione fa bene a un gruppo così giovane. Siamo la squadra con peggiore percentuale di occasioni sfruttate. Potevamo fare 11 gol in più. Zlatan ha sempre fame e ci sta aiutando».

Su Ante Rebic avuto pure alla Fiorentina e il suo presente: «L’ho avuto solo 10 giorni in ritiro, quando aveva già deciso di andare via. Sta facendo bene e deve continuare così».