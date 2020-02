Pioli e il caso Musacchio | La verità sull’episodio in Milan-Torino

Ecco cosa sarebbe realmente successo in Milan-Torino tra Pioli e Musacchio, secondo la ricostruzione dell’allenatore rossonero.

Un episodio che ha fatto molto discutere, ma che sembra essere finito già nel dimenticatoio.

Lunedì scorso, durante il primo tempo di Milan-Torino, è scoppiato il caso Mateo Musacchio. Il difensore argentino, inizialmente in panchina, si è rifiutato di entrare a gara in corso per sostituire Simon Kjaer.

Un gesto che è sembrato inizialmente una sorta di ‘vendetta’ nei confronti di mister Stefano Pioli, che nelle ultime gare di campionato lo ha tenuto fuori dai titolari.

LEGGI ANCHE: CALHANOGLU E MUSACCHIO RECUPERATI

In realtà oggi lo stesso Pioli, durante la sua conferenza stampa, ha voluto chiudere il caso, ammettendo di non aver avuto alcun problema con il difensore ex Villarreal.

Questa la ricostruzione del tecnico: “Non c’è nessun caso Musacchio. Ha avvertito un indurimento muscolare, doveva giocare lui col Torino. Nel riscaldamento ha risentito dolore. Si fosse rifiutato di entrare, domani non sarebbe stato convocato. Sarà invece a nostra disposizione per Firenze”.

Dunque Pioli conferma il problema al polpaccio di Musacchio e chiude così ogni polemica o voce su una frattura tra il tecnico e lo stopper classe ’90. Possibile che Musacchio sia già in campo domani sera, nell’anticipo di campionato al Franchi di Firenze.

LEGGI ANCHE: ATALANTA VERSO IL RISCATTO DI CALDARA