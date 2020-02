Sky – Fiorentina-Milan, due dubbi in difesa per Pioli

In vista di Fiorentina-Milan di sabato sera vi sono ancora due dubbi di formazione da risolvere per il tecnico rossonero Pioli.

Il Milan si prepara al match di domani contro la Fiorentina. Una trasferta delicata, con i rossoneri alla caccia di un successo per avvicinarsi all’Europa League.

Due i dubbi di formazione per Stefano Pioli in vista di tale match, che si disputerà alle ore 20:45 allo stadio Franchi. Secondo gli inviati di Sky Sport, il tecnico del Milan dovrà sciogliere le riserve su due ruoli della difesa.

In discussione c’è il posto da terzino destro titolare e quello da difensore centrale che affiancherà capitan Romagnoli. In vantaggio al momento, sempre secondo le recenti indiscrezioni, vi sarebbero Andrea Conti e Matteo Gabbia.

Spazio dunque all’ex Atalanta sulla corsia destra e allo stopper classe ’99 al centro della retroguardia. Ma i due restano in ballottaggio rispettivamente con Davide Calabria ed il rientrante Mateo Musacchio.

Per il resto formazione praticamente decisa da mister Pioli: Donnarumma sarà come sempre tra i pali, la difesa verrà completato da Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo tandem Kessie-Bennacer. Infine in attacco Castillejo, Calhanoglu e Rebic agiranno alle spalle di Ibrahimovic.

