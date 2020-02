Milan, scout presente in Bologna-Udinese: tre giocatori visionati

Un osservatore del Milan oggi ha assistito alla partita Bologna-Udinese di campionato per visionare da vicino alcuni giocatori scesi in campo allo stadio Renato Dall’Ara.

Anche se mancano mesi all’apertura del calciomercato estivo, i club già lavorano in vista della prossima stagione. Gli scout visionano giocatori che potranno tornare utili nel prossimo futuro.

Ovviamente, anche il Milan sotto questo punto di vista. Anche se è presto per capire che mosse effettuerà la dirigenza, dato che ci sono incertezze su budget e allenatore. La qualificazione europea è importante per poter avere maggiore margine di manovra. Champions complicata, ma l’Europa League è alla portata.

Calciomercato Milan, emissario in Bologna-Milan

Stando a quanto rivelato da calciomercato.com, un emissario del Milan oggi era presente allo stadio Renato Dall’Ara per assistere a Bologna-Udinese. I giocatori nel mirino sono stati Riccardo Orsolini, Jens Stryger Larsen e Rodrigo De Paul. Tutti e tre in campo dal primo minuto della partita di campionato.

Si tratta di tre profili che nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli troverebbero collocazione. Orsolini come esterno destro, De Paul da trequartista e Stryger Larsen come terzino destro. La società rossonera ha deciso di visionarli al fine di valutare un eventuale futuro acquisto. Presto per dire se effettivamente verrà avviata qualche trattativa.

Il Milan nella prossima estate dovrà certamente aggiungere qualche tassello di qualità al proprio organico. La dirigenza punta molto sui giovani, ma non deve dimenticare l’importanza di dotarsi anche di alcuni elementi di esperienza. Si è visto con il ritorno di Zlatan Ibrahimovic quanto rilevante possa essere avere nello spogliatoio (oltre che in campo) un giocatore esperto e di personalità.

