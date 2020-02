Calhanoglu, tre mesi al top per rinnovare il contratto col Milan

Hakan Calhanoglu nel 2020 sta convincendo maggiormente a livello di prestazioni e vuole spingere il Milan a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2021.

Il cambio di modulo varato da Stefano Pioli ha sicuramente giovato ad Hakan Calhanoglu. Essere passati dal 4-3-3 al 4-2-3-1 (o 4-4-1-1) ha permesso al numero 10 del Milan di giocare centralmente e di risultare maggiormente incisivo.

Rispetto a quando agiva da esterno sinistro offensivo, adesso da trequartista riesce ad essere più nel vivo del gioco e a sfruttare meglio le sue qualità. Il rendimento del turco è migliorato e adesso per lui diventa importante avere continuità, quella che gli è quasi sempre mancata nel corso della sua esperienza rossonera. La nuova posizione sembra aiutarlo molto in questo.

News Milan, Calhanoglu vuole il nuovo contratto

Con una buona serie di prestazioni positive fino a fine stagione, Calhanoglu potrà convincere il Milan a confermarlo. Ma anche a rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2021. Senza prolungamento, difficilmente l’ex Bayer Leverkusen potrebbe rimanere. A un anno dalla scadenza contrattuale la cessione diventerebbe scontata, per evitare di perdere il giocatore a parametro zero l’anno successivo.

Calhanoglu ha spesso detto di stare bene al Milan, anche se mesi fa non ha nascosto il sogno di tornare in Bundesliga per vestire la maglia del Bayern Monaco o del Borussia Dortmund. Attualmente è difficile che uno dei due club tedeschi possa chiamarlo, per questo il numero 10 rossonero deve concentrarsi sul suo presente in Italia e dare il massimo per meritarsi un rinnovo di contratto.

Stasera Calhanoglu dovrebbe tornare titolare in Fiorentina-Milan di campionato. Ha smaltito l’infortunio muscolare che gli aveva fatto saltare la partita contro il Torino e dovrebbe supportare Zlatan Ibrahimovic a Firenze. Salvo sorprese, Lucas Paquetà tornare in panchina per rifare spazio al compagno.

