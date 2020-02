Disastro Calvarese, tanti episodi dubbi | La moviola di Fiorentina-Milan

L’arbitro Gianpaolo Calvarese ha letteralmente scontentato tutti ieri sera allo stadio Franchi nell’1-1 finale.

Un vero e proprio disastro. Gianpaolo Calvarese è riuscito a scontentare tutti durante Fiorentina-Milan di ieri sera, terminata 1-1.

Come riporta la moviola della Gazzetta dello Sport, non c’è solo il rigore dubbio concesso ai viola nel finale all’interno della serata da ‘film horror’ di Calvarese. Ma già dal primo tempo gli errori e le scelte discutibili l’hanno fatta da padroni.

Calvarese da horror: tutti gli errori in Fiorentina-Milan

Al 35′ minuto Zlatan Ibrahimovic segna un gol meraviglioso che porta in vantaggio il Milan. L’assistente al VAR Nasca richiama Calvarese per un presunto tocco di mano di Ibra ad inizio azione.

A norma di regolamento è giusto annullare la rete, perché Ibrahimovic anticipa Dalbert toccando la sfera col braccio. Ma l’intervento è involontario e molto vicino al corpo. Una norma, quella sui falli di mano, da rivedere assolutamente.

Nella ripresa, al 56′ minuto, il Milan passa con la rete di Ante Rebic. Ad inizio azione però da segnalare un fallo di Andrea Conti, saltato in maniera scomposta su Castrovilli. Ma Calvarese ha ignorato il contatto.

Molto severa l’espulsione di Dalbert al 60′. Calvarese si reca al monitor per rivedere il fallo del brasiliano su Ibrahimovic, decidendo di estrarre il rosso. L’intensità del fallo vista al replay non appare così esagerata, inoltre Ibra va verso l’esterno e dunque l’espulsione diretta appare decisione esagerata.

Infine la frittata: Calvarese dona un penalty a 5′ dal termine alla Fiorentina. Cutrone in area di rigore cade su contatto con Romagnoli, che prima di tutto sembra andare sul pallone. Incredibile come in questo caso l’arbitro teramano non ricorra al ‘review’ per fugare ogni dubbio sulla sua decisione.

Quasi per compensazione Calvarese decide di estrarre solo il cartellino giallo a Theo Hernandez, che scalcia in maniera scorretta e insensata Vlahovic, intento a riprendere il pallone e rigiocare immediatamente dopo il gol del pareggio viola.

