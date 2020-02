Pioli e Maldini furiosi: “Mai visto dare un rigore così”

La rabbia del Milan e dei suoi uomini al termine del match contro la Fiorentina. In particolare per il calcio di rigore concesso ai viola.

Rabbia e delusione. Ma anche perplessità. Il Milan contesta apertamente l’arbitraggio di Giampaolo Calvarese, decisivo ieri nell’1-1 contro la Fiorentina.

Dita puntate contro l’arbitro di Teramo, ma anche contro un sistema VAR che continua ad essere utilizzato in maniera scellerata, quasi imparziale.

E le polemiche rossonere non riguardano solo la partita di ieri. “Ultimamente ci succedono cose un po’ strane” – ha ammesso il tecnico Stefano Pioli a fine gara.

L’analisi dell’allenatore del Milan è amara, soprattutto sul rigore concesso alla Fiorentina: “Ho visto io dalla panchina che non c’era, Romagnoli tocca il pallone. Come è possibile non usare la tecnologia in situazioni come questa? Il calcio bisogna sentirlo e vederlo, ripeto io dalla panchina ho avuto subito la chiara percezione che non fosse rigore. Davo per scontato che il Var aiutasse l’arbitro a cambiare una decisione sbagliata. Ci sta che l’arbitro sbagli, non ci sta che non si vada a vedere un episodio del genere. Da qualche partita ci stanno succedendo episodi un po’ strani. Il gol annullato a Ibra lo stesso: non mi sembrava un tocco così netto”.

La rabbia di Maldini: “Perché non rivedere l’episodio al monitor?”

Nel post-partita anche Paolo Maldini ha voluto dire la sua, esprimendo le perplessità di tutto il Milan: “C’è fastidio per il rigore viola: nelle gare precedenti avevamo fatto un esercizio di comprensione dell’arbitro, stavolta la non chiamata del Var proprio non ci torna. Se questo è rigore io faccio fatica a capire. Bastava chiamare l’arbitro: per un episodio così importante si possono perdere trenta secondi. La questione va semplificata o chiarita: la non chiamata fa male a tutti. C’è uno strumento, utilizziamolo. Non ho mai visto dare un rigore così“.

Il direttore tecnico rossonero però non nasconde le colpe della sua squadra, in superiorità numerica eppure incapace di chiudere il match: “Eravamo in controllo, avevamo giocato meglio della Fiorentina, non abbiamo saputo gestire. Siamo giovani e soprattutto sotto pressione facciamo fatica a tenere i novanta minuti: in superiorità numerica l’abbiamo gestita veramente male”.

