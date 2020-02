Begovic, sicurezza e affidabilità: il Milan ha fiducia in lui

Tra le note positive di Fiorentina-Milan il debutto di Asmir Begovic in sostituzione di Gianluigi Donnarumma. L’ex portiere del Chelsea ha mostrato di essere affidabile tra i pali.

Asmir Begovic in Fiorentina-Milan ha fatto il proprio esordio ufficiale in maglia rossonera. L’infortunio di Gianluigi Donnarumma gli ha permesso di entrare nel secondo tempo e si è fatto trovare pronto.

A Firenze dopo 37 secondi dal suo ingresso ha compiuto la prima parata su un colpo di testa insidioso di Federico Chiesa. Sul calcio di rigore dell’1-1 aveva quasi neutralizzato la conclusione di Erick Pulgar. Ha toccato il pallone senza purtroppo riuscire a respingerlo. Successivamente è stato prodigioso sul tiro ravvicinato di Martin Caceres.

Begovic affidabile vice Donnarumma

Il 32enne portiere bosniaco ha debuttato da protagonista, anche se purtroppo a Firenze la squadra ha solo pareggiato. Tuttavia, la prestazione di Begovic è stata positiva. Ha fatto vedere di essere un vice-Donnarumma affidabile e in grado di dare sicurezza alla difesa.

È arrivato a Milanello nell’ultimo mercato estivo e lo ha fatto in punta di piedi, con umiltà. Ma la sua grande esperienza si sta rivelando utile a un gruppo con tanti giovani giocatori. Partito Pepe Reina in direzione Aston Villa, serviva un secondo portiere esperto e la società rossonera ha pensato all’ex Chelsea. L’accordo con lo Stoke City per il prestito è stato trovato abbastanza in fretta.

Adesso bisognerà attendere i nuovi esami alla caviglia sinistra di Donnarumma per capire se Begovic dovrà giocare titolare domenica in Milan-Genoa, ammesso che si giochi dato che a causa del coronavirus molti eventi sono stati sospesi e anche la prossima giornata di campionato è a rischio stop. Comunque la squadra domani tornerà ad allenarsi a Milanello per prepararsi al meglio ad ogni evenienza.

