Bennacer: “Voglio far bene al Milan. San Siro da brividi”

Ismael Bennacer protagonista dell’ultima intervista di Milan TV. Ha risposto alle domande della bellissima Giorgia Palmas.

Ismael Bennacer si è preso il Milan. Il centrocampista classe ’97 c’ha messo pochi mesi per diventare un titolare fisso della squadra rossonera dopo il trasferimento dell’Empoli.

Oggi il calciatore algerino è stato il protagonista dell’intervista della bellissima Giorgia Palmas, realizzata per l’emittente rossonera Milan TV.

Bennacer e le sue emozioni rossonere: “San Siro fa tremare le gambe”

Bennacer è stato chiamato in causa sulle abitudini e sui luoghi culto di Milano, quella che è attualmente la sua città: “Il risotto alla milanese con lo zafferano è ottimo, l’ho già assaggiato. Se penso a Milano mi viene in mente la moda, il Duomo e San Siro”.

Sui suoi inizi nel calcio: “Ho sempre giocato, fin da bambino. Non sono sempre stato il più bravo, avevo amici che erano anche più forte. Sognavo di fare il calciatore, ma sapevo fosse difficile, devi essere forte di testa, un pizzico di fortuna. Il mio vecchio allenatore mi chiamò mentre ero in vacanza. Io sono ligio al dovere, ho fatto il mio meglio per un amichevole e mi diedero una chance”.

Sugli esordi al Milan: “Tengo in bella mostra la maglia del mio debutto contro il Brescia. Voglio fare bene, mi sto comportando bene ma so di dover fare meglio. Sono contento di essere qui, sto imparando e lavorando”.

Sulle emozioni a San Siro: “Ricordo quando giocai con l’Empoli l’anno scorso, da brividi. C’è molto fervore, come a Marsiglia. Lo sento ogni volta che gioco, sentiamo i tifosi che ci sostengono”.

Sull’esultanza al primo gol rossonero: “Devo pensare prima a tirare. Non c’ho pensato, ma credo che urlerò sotto la Curva, verso i miei tifosi”.

Sul suo abbigliamento particolare nel giorno delle visite mediche: “Mi piacciono certi colori. Il mio agente mi ha detto che siamo nella capitale della moda, che devo dunque vestirmi meglio. In realtà è una calza di recupero, ma fa parte del mio outfit“.

Infine una sola parola per definire i tifosi del Milan: “Sono incredibili”.

