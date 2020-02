Biglietti Juventus-Inter, niente rimborso: la decisione dei bianconeri

La Juventus sta prendendo una decisione piuttosto impopolare e particolare: non dovrebbe rimborsare i biglietti.

Juventus-Inter, il big match della prossima giornata di campionato di Serie A, si disputerà a porte chiuse.

Una decisione ormai ufficiale che non garantirà dunque la cornice di pubblico prevista all’Allianz Stadium. La disposizione, confermata dal ministro Spadafora, è stata attuata per prevenire eventuali espansioni di contagio del Coronavirus nelle aree del nord Italia.

La Juventus nel frattempo ha scelto di non rimborsare il biglietto ai tifosi che avevano acquistato il tagliando per assistere dal vivo al match contro l’Inter. Una soluzione piuttosto particolare, visto che Inter e Milan hanno già dato il via all’iter di restituzione del denaro ai propri tifosi che non potranno assistere ai match a porte chiuse.

In compenso Juve-Inter verrà trasmessa in chiaro in diretta televisiva dal canale TV8.

LEGGI ANCHE: L’INTERVISTA DI RAFAEL LEAO