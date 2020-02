Pobega rientrerà al Milan. Per Brescianini probabile prestito

Tommaso Pobega tornerà al Milan dopo il prestito al Pordenone e verrà aggregato alla prima squadra. Invece Marco Brescianini dovrebbe partire nel prossimo calciomercato estivo.

In questi anni abbiamo visto più ragazzi provenienti dal settore giovanile riuscire ad esordire nella prima squadra del Milan. Qualcuno è riuscito anche a guadagnarsi spazio, altri hanno dovuto andare altrove.

Tutti sognano di riuscire a imporsi come fatto da Gianluigi Donnarumma, che già da 16enne riuscì a diventare titolare. Un caso quasi unico, visto che in genere è molto complicato ottenere un simile status a un’età così giovane e in una squadra molto blasonata. L’ultimo ad aver esordito è Matteo Gabbia, che sta ben impressionando.

Milan news, chance per Pobega in estate

Uno dei giocatori che hanno fatto la trafila nel vivaio del Milan e che spera di avere un’occasione è Tommaso Pobega. Il centrocampista classe 1999 è da due stagioni in prestito per giocare con continuità e crescere. Dopo l’esperienza nella Ternana in Serie C, ha fatto il salto in Serie B con il Pordenone.

Il suo rendimento in Friuli è molto positivo: 5 gol e 3 assist in 19 presenze stagionali. Verso fine novembre è diventato un titolare nella squadra guidata da Attilio Tesser. Il 20enne nato a Trieste sta facendo vedere di essere un centrocampista in grado di unire quantità e qualità. Riesce a fornire un buon contributo sia in fase difensiva che offensiva.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, in estate il Milan farà rientrare Pobega per valutarlo nel corso del ritiro estivo. A partire in prestito potrebbe essere Marco Brescianini, oggi aggregato al gruppo di Stefano Pioli e ancora senza minuti in partite ufficiali. Da valutare il futuro di Daniel Maldini, che ha esordito nei minuti finali del match pareggiato a San Siro contro l’Hellas Verona.

