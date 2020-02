Calciomercato Milan | Calhanoglu, c’è il Galatasaray: ecco il prezzo

Hakan Calhanoglu ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Il turco piace in patria al Galatasaray ma lui vorrebbe rinnovare con il Milan.

Hakan Calhanoglu dopo aver saltato il Torino per infortunio è tornato a disposizione di mister Pioli contro la Fiorentina. Il tecnico lo ha subito rispedito in campo, ritenendolo un giocatore fondamentale per la squadra. Con l’arrivo dell’ex Viola, il turco è sempre stato impiegato, prima da esterno d’attacco nel 4-3-3, poi da ala nel 4-4-2 e infine da trequartista nel 4-2-3-1. L’ex Bayer Leverkusen, sempre titolare con ogni allenatore da quando è arrivato, ha così dimostrato ancora una volta la sua grande duttilità. Un pregio più unico che raro che gli ha permesso in questi anni di essere un punto fermo qualsiasi sia stato il mister alla guida.

Anche il pubblicato di San Siro, scettico inizialmente, sembra finalmente aver capito l’importanza del numero dieci, tanto che sono iniziati ad arrivare i primi applausi. Il Milan oggi è così chiamato a capire cosa fare con Calhanoglu in squadra.

Bivio turco

Il contratto in scadenza il 30 giugno del 2021 impone delle riflessioni: in estate se non dovesse arrivare il prolungamento potrebbe essere addio.

Da parte sua il calciatore ha manifestato la volontà di proseguire l’avventura con i colori rossoneri ma dalla Turchia, nel frattempo, sono tornati a chiedere informazioni.

A farsi avanti – come riporta il portale ‘NET HABER’ – è stato il Galatasaray, che vorrebbe portare a Istanbul il numero 10 della Nazionale turca. La valutazione fatta dal Milan non sarebbe, inoltre, nemmeno così proibitiva, 10 milioni di euro.

Come detto, per Hakan Calhanoglu la priorità è il Milan: l’ex Bayer Leverkusen avrà così ancora circa tre mesi per riuscire a convincere definitivamente i rossoneri.

