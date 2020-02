Milan, scout presenti in Benfica-Shakhtar: gli osservati speciali

Milan interessato alla partita di Benfica-Shakhtar Donetsk di Europa League, dato che in campo c’erano alcuni talenti che in ottica calciomercato piacciono.

Anche se la finestra di calciomercato è chiusa, tutti i club si stanno preparando alla prossima seguendo i profili che potranno tornare utili nella stagione 2020/2021. Anche il Milan fa lo stesso, nonostante le incognite riguardanti il futuro.

Ancora non è certo se il management sportivo rimarrà lo stesso, visto che ci sono rumors inerenti divergenze importanti tra Ivan Gazidis e Paolo Maldini. Inoltre, bisognerà vedere chi sarà l’allenatore e che tipo di budget ci sarà per il mercato. Tuttavia, gli osservatori rossoneri lavorano per individuare giocatori che possano essere utili alla causa.

Calciomercato Milan, occhi su talenti di Benfica e Shakhtar

Secondo quanto riportato dai colleghi di calciomercato.com, gli osservatori del Milan hanno seguito con grande interesse la partita Benfica-Shakhtar Donetsk di Europa League. In campo diversi calciatori interessanti che potrebbero fare comodo in futuro.

Nella squadra ucraina c’è Taison, esterno sinistro 32enne che il club rossonero ha trattato nell’ultimo mercato estivo. Vista l’età e il costo, probabilmente non è più un obiettivo. Sono più giovani e futuribili profili come Dodo (terzino destro classe 1998) e Alan Patrick (trequartista 28enne), entrambi brasiliani e titolari nella partita terminata 3-3 a Lisbona. Il secondo ha segnato il gol del pareggio finale.

Nella formazione portoghese occhi puntati sul difensore centrale Ruben Dias, prima protagonista dell’autorete dell’1-1 e poi del gol del 2-1 a favore del Benfica. Oltre al 22enne talento lusitano, anche le prestazioni dell’esterno sinistro Rafa Silva (26enne ieri sera in rete) e della seconda punta Chiquinho (classe 1995) sono state visionate con interesse. Non è entrato Florentino Luìs, rimasto in panchina contro lo Shakhtar Donetsk. Lui è stato accostato al Milan più volte nel calciomercato invernale, ma l’offerta di prestito è stata respinta dal club di Lisbona.

