Juventus-Milan | Donnarumma e Kjaer verso il recupero

Ultime news sugli infortunati in casa rossonera. Possibili due rientri in squadra in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Il rinvio di Milan-Genoa permette al club rossonero di recuperare alcuni calciatori importanti a livello fisico-atletico per le prossime sfide ufficiali.

E’ il caso di Gianluigi Donnarumma. Come scrive oggi l’edizione di Tuttosport, il portiere classe ’99 prosegue a ottimo ritmo il suo recupero completo. L’infortunio di Firenze sembra ormai alle spalle.

Donnarumma con ogni probabilità riprenderà il proprio posto da titolare tra i pali del Milan, in vista della gara contro la Juventus di mercoledì 4 marzo. Ci si gioca l’accesso alla finale di Coppa Italia e mister Pioli lo farà contando sul suo numero uno titolare.

Non esulta invece Asmir Begovic. Il secondo portiere aveva pregustato l’esordio dal 1′ minuto in Milan-Genoa, invece il rinvio deliberato ieri dalle autorità per l’emergenza Coronavirus ha tolto al bosniaco questa possibilità.

Oltre a Donnaumma, come riferito da Tuttosport, anche Simon Kjaer punta la Juventus. Il centrale ieri ha svolto quasi tutto l’allenamento in gruppo. L’infortunio alle fibre muscolari sembra superato, con il danese pronto a candidarsi per un posto da titolare mercoledì, nella sfida a Cristiano Ronaldo e compagnia.

