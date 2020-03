Juventus-Milan, Pioli ha scelto: chi sostituirà Theo Hernandez e Ibrahimovic

Ecco le scelte di Stefano Pioli in vista della sfida alla Juventus di mercoledì. Tre gli assenti per squalifica in casa rossonera.

Il Milan si prepara per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. I rossoneri saranno di scena in casa della Juventus, un match a dir poco complesso.

C’è da portare a casa un risultato positivo dopo l’1-1 dell’andata a San Siro. Il Milan però deve farlo non potendo contare su tre calciatori fermi per squalifica: Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo.

Stefano Pioli, mister rossonero, pare aver scelto chi saranno i tre calciatori a sostituire mercoledì sera i suddetti indisponibili, almeno secondo le indiscrezioni recenti di Sky Sport.

Ibrahimovic al centro dell’attacco sarà ovviamente sostituito da Rafael Leao, altro unico centravanti a disposizione del Milan. Il portoghese farà coppia con Ante Rebic, il quale però dovrebbe partire più largo a sinistra.

Al posto di Castillejo spazio invece a Lucas Paquetà. Il brasiliano verrà provato nel ruolo di esterno destro di centrocampo, una posizione in cui, secondo Pioli, potrebbe finalmente dimostrare il suo valore.

Infine Theo Hernandez, vero e proprio insostituibile sulla corsia mancina di difesa, dovrebbe essere rimpiazzato da Davide Calabria. Meno chance di vedere Diego Laxalt, nonostante sia stato riportato a Milanello a fine gennaio come alternativa al terzino francese.

