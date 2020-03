Pellegatti: “Milan, riprendi André Silva. Leao in prestito”

La pazza idea del giornalista Carlo Pellegatti. L’ex cronista di Sportmediaset ha voluto elogiare un attaccante in orbita rossonera.

Non solo Ante Rebic. Anche André Silva sta facendo una buona figura nella stagione corrente, con la maglia dell’Eintracht di Francoforte.

I due attaccanti sono stati protagonisti di uno scambio di prestiti tra Milan e Eintracht a fine sessione di mercato estivo. Un’operazione che ha premiato entrambi i club, visto che Rebic e Silva si stanno disimpegnando più che positivamente.

Il portoghese ha segnato una splendida doppietta contro il Salisburgo in Europa League. Una prestazione che ha esaltato la fantasia di Carlo Pellegatti, noto cronista sportivo e appassionato di Milan.

Sul suo canale Youtube Pellegatti ha lanciato una ‘pazza’ idea: il ritorno di André Silva al Milan nella prossima stagione. Queste le sue parole: “Mi è sempre piaciuto, anche se a volte ha deluso. E’ un centravanti elegante, come un ballerino, che però è stato criticato per non essere letale sotto porta. L’ho ammirato in Europa, mi sembra maturato e lo riporterei al Milan la prossima estate”.

Se dovesse tornare Silva però, Pellegatti sa che dovrà partire un attaccante rossonero: “Rafael Leao lo manderei in prestito. Per prendere Silva servirà sborsare 40 milioni all’Eintracht, ma si può fare uno scambio proprio con Leao e valutare la situazione. Punterei sul portoghese come centravanti d’area, con Ibrahimovic o Rebic a girargli attorno”.

