Milan, pronto Emenalo come Ds: ecco il nuovo quadro tecnico 

Il Milan cambia totalmente volto: oltre all’arrivo di Ralf Rangnick, è previsto anche quello di Michael Emenalo nei pianni di Ds. Pronta la rivoluzione in casa rossonera.

Michael Emenalo nuovo possibile Ds del Milan. E’ questo lo scenario che propone Tuttosport oggi in edicola. L’ex dirigente di Chelsea e Monaco accostato già da un po’ al club rossonero, andrebbe dunque a ricoprire il ruolo attualmente occupato da Frederic Massara.

Ma l’attuale direttore sportivo, lavorando in simbiosi con Zvonimir Boban e Paolo Maldini, anche è destinato ai saluti. Ma mentre il Cfo sarà licenziato, il Dt rossonero andrà via probabilmente per scelta più che per imposizione di Elliott Management Corporation.

Segnalato come stanco ormai già da un po’ di tempo, l’ex capitano seguirebbe l’amico e collega nell’addio anticipato al Milan. Perché la sua visione è univoca con quella del suo stretto collaboratore nonché suo ex compagno di squadra.

Alle spalle, in tutto ciò, c’è già una struttura pronta a subentrare. La quale – riferisce il quotidiano – è composta da Hendrik Almstadt e Geoffrey Moncada che andrà a integrarsi con lo staff che verrà portato da Ralf Rangnick. E a loro, appunto, si andrebbe ad aggiungere anche il dirigente nigeriano Emenalo, tra l’altro avvistato già nelle settimane scorse in zona Casa Milan.

