Sky – Juventus-Milan, Kjaer unico dubbio per Pioli

Simon Kjaer non ancora al top per il match di domani tra Juventus e Milan. Il difensore è l’unico dubbio di formazione.

Un dubbio forte di formazione per il Milan. Che riguarda l’assetto difensivo che sfiderà Dybala e compagni domani sera nel match contro la Juventus.

La semifinale di Coppa Italia vedrà la formazione di Stefano Pioli praticamente fatta. Con una sola eccezione per Simon Kjaer, centrale danese classe ’89 di rientro da un problema muscolare recente.

Kjaer è ancora in dubbio. Non si è ancora allenato al top con i compagni di squadra ma dovrebbe tornare comunque a disposizione. Pioli non sa se schierarlo o meno da titolare.

Come riportato da Sky Sport, per sostituirlo dovrebbe esserci Matteo Gabbia dal 1′ minuto. Nel caso in cui Kjaer dovesse ancora dare forfait, verrà confermato il classe ’99, che ha finora disputato delle ottime gare in campionato.

Per il resto formazione praticamente sicura. Davide Calabria giocherà al posto di Theo Hernandez a sinistra, Lucas Paquetà come esterno destro al posto di Castillejo e fuori anche Ibrahimovic, rimpiazzato da Rafael Leao.

