Vieri: “Vigliaccata di Gazidis. Boban non è un pupazzo” – VIDEO

Christian Vieri attacca Ivan Gazidis per aver avviato i contatti con Ralf Rangnick alle spalle di Zvonimir Boban e Paolo Maldini, che lasceranno il Milan a causa dei contrasti con l’amministratore delegato.

Periodo di alta tensione in casa Milan dopo che Zvonimir Boban ha manifestato il proprio malumore nei confronti di Ivan Gazidis. Le sue ultime dichiarazioni lo hanno di fatto messo fuori dal club. Il divorzio ufficiale è questione di giorni.

Anche la permanenza di Paolo Maldini e Frederic Massara appare improbabile. Il fondo Elliott Management Corporation ha deciso di dare piena fiducia a Gazidis, che dopo aver già contattato Ralf Rangnick per affidargli la panchina sta anche organizzando il futuro management sportivo rossonero.

Christian Vieri nel corso della trasmissione Tiki Taka su Canale 5 si è schierato a favore di Boban, attaccando Gazidis: «Gazidis ha fatto una vigliaccata. Boban non è un pupazzo, ha personalità e dice le cose in faccia. Ha detto ciò che doveva dire. Gazidis non c’entra niente con l’area tecnica, fa altre cose. Ci sono Maldini e Zvone nell’area tecnica. Se uno fa la vigliaccata, è normale che l’altro non stia zitto».

La posizione di Vieri è molto chiara. L’ex CEO dell’Arsenal ha invaso la sfera di competenza di Paolo e Zvone. Contattare un altro allenatore alle loro spalle è un comportamento vigliacco, secondo l’ex centravanti di Juventus, Lazio, Inter e Milan.

