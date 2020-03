Sky – Milan-Genoa: ecco quando si dovrebbe recuperare

Nell’ultimo weekend sono state rinviate diverse partite di campionato e tra queste anche Milan-Genoa, che doveva essere disputata domenica alle ore 12:30. Sono attese comunicazioni in merito alla data di recupero.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, l’ultima giornata di Serie A dovrebbe essere recuperata tra sabato e domenica in modo tale da poter riallineare il campionato e ripartire. Probabilmente le gare verranno disputate a porte chiuse, senza pubblico.

Oggi si sarebbe dovuta giocare Juventus-Milan di Coppa Italia, ma anche il match di Torino è stato rinviato. Non si conosce ancora la data del recupero. La squadra rossonera ieri era già nel capoluogo piemontese quando ha saputo che la partita non si sarebbe disputata. Un viaggio a vuoto, dunque, con rientro a Milano in tarda serata.

Stefano Pioli ha concesso un giorno libero ai giocatori, gli allenamenti riprenderanno domani a Milanello. Si attendono notizie sulle novità del calendario del campionato Serie A 2019/2020. L’allarme Coronavirus sta condizionando in maniera pesante la vita del Paese, toccando praticamente ogni ambito. Le istituzioni sono a volte in difficoltà nel decidere quali misure adottare. Una situazione che sta gettando nella confusione tante persone.

