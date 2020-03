André Silva, l’Eintracht è soddisfatto: scambio perfetto con Rebic

Uno scambio che ha fatto contenti tutti quello tra André Silva e Rebic effettuato la scorsa estate da Milan e Eintracht Francoforte.

Non solo Ante Rebic. Anche il suo omologo André Silva sta facendo bene. I due calciatori sono legati dallo scambio alla pari concretizzatosi la scorsa estate.

A fine agosto Milan e Eintracht Francoforte si sono accordate per uno scambio di prestiti. Rebic a Milanello, mentre Silva è volato a Francoforte per una nuova esperienza in Bundesliga. E c’è da dire che l’operazione è risultata doppiamente azzeccata.

I numeri di Rebic e André Silva sono positivi. Il croato si è svegliato dal torpore a gennaio, iniziando a segnare e giocare con continuità. 7 reti e tante prestazioni sopra la media per Rebic, diventato titolarissimo nel nuovo 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

Un gol in più per Silva, che ieri su rigore ha rilanciato le ambizioni in Coppa di Germania. Non troppe reti, ma sempre decisive quelle del portoghese, che sembra aver trovato la sua giusta dimensione dopo i flop con Milan e Siviglia.

Insomma, un’operazione ideale per i due club. Che ha accontentato tutti, in particolare gli attaccanti, volenterosi di cambiare aria e rilanciarsi. E l’accordo per l’acquisizione definitiva di Rebic e André Silva potrebbe non essere così lontano.

