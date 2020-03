Milan-Genoa, probabili formazioni: c’è Begovic, rientra Kjaer

Le probabili formazioni di Milan e Genoa in vista del match della 26.a giornata di Serie A. Pochi dubbi di schieramento per Stefano Pioli.

Milan-Genoa alle ore 15. Finalmente i rossoneri tornano in campo, seppur con un San Siro a porte chiuse, 15 giorni dopo l’ultima gara ufficiale giocata.

Il Milan di Stefano Pioli deve provare a vincere. E’ ancora fresco il ricordo dei due punti gettati alle ortiche con la Fiorentina in trasferta. Urge una risposta positiva contro i liguri, per mettere pressione alle concorrenti in zona Europa.

La formazione del Milan

Pioli ha pochi dubbi di formazione, come descritto anche dalla Gazzetta dello Sport. Il suo Milan oggi farà sicuramente a meno di Gigio Donnarumma, non ancora al top, e dei lungodegenti Duarte e Krunic.

Esordio dal 1′ tra i pali per Asmir Begovic, già debuttante contro la Fiorentina. In difesa tornerà titolare Simon Kjaer, che ha superato i dolori muscolari. Con lui, a completare il reparto, i terzini Conti e Theo Hernandez e ovviamente capitan Romagnoli.

A centrocampo Bennacer e Kessie formeranno la solita cerniera sulla mediana. Castillejo e Rebic agiranno sulle due corsie offensive, mentre Calhanoglu sarà abile ed arruolato alle spalle dell’unica punta, l’intoccabile Zlatan Ibrahimovic.

L’UNDICI TITOLARE DEL MILAN: (4-2-3-1) Begovic; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

La formazione del Genoa

Risponde il Genoa di mister Davide Nicola, alla caccia di preziosi punti salvezza. Il clan rossoblu si presenterà con un 3-5-2 di base a San Siro. Privi dei mediani Radovanovic e Lerager, i liguri non sembrano avere però carenze enormi.

Nicola si affiderà all’esperienza dei nuovi arrivati: spazio in difesa a Soumaoro e Masiello, mentre in mediana sarà Behrami ad agire da frangiflutti. In attacco l’eterno Pandev farà tandem con Sanabria.

L’UNDICI TITOLARE DEL GENOA: (3-5-2) Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Sturaro, Criscito; Pandev, Sanabria.

