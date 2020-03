Tuttosport – Raiola può portare Bonaventura al Napoli

Giacomo Bonaventura sembra destinato a dire addio al Milan alla scadenza del contratto. Potrebbe andare al Napoli da Gennaro Gattuso, allenatore che stima.

Giacomo Bonaventura è tra i giocatori che dovrebbero lasciare il Milan a fine stagione. Il suo contratto va in scadenza a giugno 2020 e, salvo sorprese, non verrà rinnovato.

Il centrocampista marchigiano ad agosto compirà 31 anni e in queste stagioni ha avuto diversi infortuni. Ivan Gazidis difficilmente deciderà di confermarlo, continuando a dargli l’attuale ingaggio da circa 2 milioni di euro netti annui. La sensazione è che maturerà l’addio al termine del campionato.

Calciomercato Milan, Bonaventura da Gattuso?

Bonaventura potrebbe rimanere a giocare in Italia, dove non mancano le squadre a lui interessate. Tra queste anche il Napoli, che secondo Tuttosport è tra le pretendenti. Mino Raiola potrebbe portarlo alla corte di Gennaro Gattuso, allenatore che lo stima molto dopo averlo già allenato al Milan.

Jack è un giocatore duttile, visto che sa giocare sia da mezzala che da esterno. Nel 4-3-3 della squadra azzurra può essere un’alternativa ai titolari. Il calciatore valuterà una eventuale proposta del Napoli, dove sa che guadagnarsi spazio non sarà facile. Potrebbe preferire un’altra soluzione, anche meno prestigiosa, pur di avere maggiori garanzie di impiego.

Non bisogna neppure escludere che Bonaventura possa valutare la possibilità di andare all’estero. Ha quasi 31 anni e non sarebbe il primo a voler provare un’avventura fuori dal proprio Paese. Per adesso non risultano offerte, ma il suo agente Raiola ha molti contatti e gli troverebbe una sistemazione senza troppi problemi. Ad ogni modo, i prossimi saranno gli ultimi mesi con la maglia del Milan.

