Coronavirus, riunione straordinaria al Coni: si decide su sospensione campionato

Giornata e ore decisive per il futuro del campionato di Serie A. Prevista oggi pomeriggio una riunione straordinaria al CONI.

Il grande dubbio che attanaglia il nostro calcio è: si continua o meno con il campionato di Serie A?

Una risposta potrebbe arrivare già oggi pomeriggio, visto che il presidente CONI Giovanni Malagò ha convocato una riunione straordinaria in sede per stabilire il proseguo delle attività federali.

Convocate al Palazzo H di Roma le varie istituzioni delle Federazioni sportive, tra cui ovviamente i vertici della FIGC. Chi non potrà essere presente personalmente potrà collegarsi alla riunione via Skype.

A partire dalle ore 15 si discuterà dunque anche come procedere col campionato di Serie A. Non è da escludere una sospensione per l’emergenza Coronavirus.

Intanto il Ministro degli esteri Luigi Di Maio ha appoggiato le parole del suo collega Vincenzo Spadafora che aveva contestato la decisione della Lega calcio di proseguire il campionato a pote chiuse.

“Ci sono misure che richiedono il massimo della responsabilità, lo dico al mondo del calcio. Esprimo la mia vicinanza al Ministro Spadafora che in questo momento sta cercando di convincere tutto il mondo del calcio che è meglio non giocare. Perché se ci sono dei giocatori positivi, questi a loro volta possono contagiarne degli altri e, tornando a casa, possono contagiare altri cittadini”.

