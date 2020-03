Willian, futuro incerto: è sfida tra big. Milan alla finestra

L’attaccante brasiliano lascerà il Chelsea a fine stagione: vuole tre anni di contratto, anche il Milan ha pensato a lui ma la concorrenza è importante

Saranno diverse le opportunità di calciomercato a parametro zero la prossima estate. Tra queste c’è certamente Willian, che a fine stagione lascerà quasi certamente il Chelsea. La trattativa tra le parti per il rinnovo si è arenata, con il calciatore che pretendeva un contratto di tre anni. I londinesi si sono fermati a due e proprio per questo si va verso la separazione.

Sono diverse le squadre che stanno monitorando la situazione per capire la fattibilità del colpo. Willian è stato accostato anche al Milan: il brasiliano, infatti, rappresenterebbe l’acquisto ideale essendo capace di giocare sia da esterno di centrocampo che d’attacco. Ma la situazione societaria attuale rende difficile capire quale saranno le prossime trattative che potrebbero andare in porto.

Grande concorrenza

Willian è certamente un’opportunità da cogliere al volo subito ma strapparlo alla concorrenza non sarà per nulla facile. Il brasiliano è stato accostato anche alla Juventus, sempre molto attenta ai parametri zero, ma sono diverse le squadre che ci stanno pensando. La possibilità che alla fine l’esterno rimanga a Londra è molto alta: come racconta The Telegraph, infatti, su di lui ci sono anche Arsenal e Tottenham. Attenzione, infine, al Bayern Monaco. Il Barcellona, invece, pare aver deciso di virare su altri obiettivi.