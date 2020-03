Bonaventura, rinnovo difficile: la Lazio fiuta il colpo

Jack Bonaventura non ha ancora rinnovato il contratto con il Milan. Il prolungamento appare difficile ma non impossibile: la Lazio osserva la situazione.

Futuro tutto da scrivere per Jack Bonaventura. Il centrocampista italiano ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Milan. Dal club rossonero, fino a questo momento, non sono arrivati segnali di apertura per un possibile prolungamento.

Il calciatore sarebbe disposto a continuare l’avventura con il Milan ma se nelle prossime settimane non dovessero esserci delle proposto concrete sul tavolo deciderà di guardarsi attorno. D’altronde le offerte per Bonaventura, nonostante una stagione non proprio esaltante, non mancano.

Futuro in Italia per Bonaventura

Nei giorni scorsi il calciatore è stato accostato al Napoli, dove ritroverebbe Gennaro Gattuso, sempre più vicino alla permanenza sotto il Vesuvio, e nei mesi scorsi anche a Roma e Fiorentina.

Sembra dunque esserci ancora l’Italia nel futuro di Bonaventura e la conferma arriva da gazzetta.it. Secondo il portale sul giocatore ci sarebbe anche la Lazio: il classe 1989 è un pallino di Claudio Lotito e Igli Tare fin dai tempi dell’Atalanta e ritenendolo perfetto per il centrocampo di Inzaghi sono pronti a portarlo nella Capitale.

Nelle ultime settimane è cresciuto il pessimismo per un rinnovo di Bonaventura con il Milan ma non tutto sarebbe perduto. Secondo il portale, infatti, non è da escludere un nuovo accordo tra le parti nelle prossime settimane. D’altronde il volere di Jack, come detto, sarebbe quello di continuare in rossonero.

