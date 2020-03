Milanello, ripresa degli allenamenti incerta

Quando riprenderanno gli allenamenti del Milan? Una domanda alla quale non vi è ancora una risposta, vista l’emergenza totale.

C’è ancora grande incertezza riguardo alla ripresa degli allenamenti in casa Milan.

I rossoneri si sono fermati lo scorso 10 marzo, vista anche la sospensione ufficiale del campionato di Serie A. Ma bisogna capire se la ripresa dei lavori a Milanello avverrà lunedì 16, come inizialmente previsto.

Come riportato dal Corriere dello Sport si tratta di un dubbio che attanaglia tutte le squadra del campionato italiano. In vista riunioni organizzative e confronti con lo staff medico, per evitare ogni rischio sul Coronavirus.

I recenti contagi nel calcio italiano, in particolare quelli di Rugani (Juventus) e Gabbiadini (Sampdoria) potrebbero spingere i club a fermarsi. Non a caso la maggior parte dei cittadini italiani sono obbligati a restare a casa con l’ultimo Decreto governativo. Perché non dovrebbero farlo anche i calciatori?

LEGGI ANCHE -> SERIE A, ECCO COME SI PUO’ RIPARTIRE